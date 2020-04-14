شكرا لمتابعة خبر عن المؤسسة العامة للتقاعد: خدمة التعريف بالمعاش متاحة بشكل ذاتي ومباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن يمكن الحصول على خدمة التعريف بالمعاش من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية بشكل ذاتي ومباشر.

وأضافت أن هذه الخدمة تتيح طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق لتقديمه إلى من يهمه الأمر تتضمن (اسم المتقاعد – اسم المستفيد - رقم الهوية الوطنية أو رقم الجواز - مقدار المعاش أو نصيب المستفيد – رقم حساب الآيبان - الحسميات إن وجدت – الرقم المرجعي).

وأوضحت المؤسسة أنواع التعريف وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .