بالصور.. ضبط معمل غير مرخص لتعبئة العسل بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): ضبطت هيئة الغذاء والدواء، معملًا غير مرخص لتعبئة عسل مجهول المصدر وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية بشقة سكنية في القصيم. ضبطت هيئة الغذاء والدواء، معملًا غير مرخص لتعبئة عسل مجهول المصدر وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية بشقة سكنية في القصيم. جاءت عملية الضبط بالتعاون مع أمانة القصيم ووزارة التجارة، فيما تم إتلاف المنتجات وإحالة المخالف للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. Advertisements

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