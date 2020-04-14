شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة استخراج تصريح تنقل أثناء منع التجول للمخلصين الجمركيين إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أتاحت الهيئة العامة للجمارك، استخراج تصريح التنقل خلال فترة منع التجوّل في حال تطلب عمل المخلّص الجمركي زيارة أحد المنافذ. أتاحت الهيئة العامة للجمارك، استخراج تصريح التنقل خلال فترة منع التجوّل في حال تطلب عمل المخلّص الجمركي زيارة أحد المنافذ. وأوضحت أنه ذلك يتم بالدخول على الصفحة الشخصية بمنصة فسح عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا ، مشيرة إلى أنه سيتم الرد على الطلب خلال 48 ساعة.

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