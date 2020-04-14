شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق : الصبر مستحب عن الضجر والملل من تداعيات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

شدد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على ضرورة الصبر على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وأضاف ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي برنامج فتاوى المذاع على القناة السعودية تساءل :" هل الملل والتضجر من الأوضاع الحالية منقص للأجر؟".

وأكد أن الجهر بالملل من الأوضاع الحالية بأفعال أو أقوال سيئة لا يجوز، وإنما يستحب الصبر على المصيبة والدعاء لله برفع الوباء.

وشدد على ضرورة تعاون الجميع مع وزارة الصحة في مكافحة وباء كورونا، وذلك باتباع الإجراءات اللازمة للحد من تفشي هذا الفيروس.