شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الطبيبة السعودية "نادية الغامدي" تروي تفاصيل عملها في الإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

روت الطبيبة السعودية نادية الغامدي، تفاصيل عملها في دولة الإمارات العربية الشقيقة في مكافحة جائحة فيروس كورونا

وجاء ذلك خلال افتتاح مركز فحص كورونا في إمارة عجمان، لتضرب مثالاً على أن أبناء وبنات الوطن يشرفونه ويرفعون رأسه.

وقالت “الغامدي”: “في هذا المكان والمخيم سوينا فحص ضد كورونا للاطمئنان على سلامة المواطن والمقيم، وشاركت في هذا المخيم كمتطوعة بدافع وطني.

وأضافت : كما ان لدي انتماء لهذا البلد كانتمائي للمملكة، وزي ما يقولون السعودي إماراتي والإماراتي سعودي”.