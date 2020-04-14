الزكاة والدخل تكشف تفاصيل مبادرات للمستفيدين للتعامل مع أزمة كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن الهيئة تقدم مبادرات للمستفيدين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وقال الحربي لقناة السعودية : أن المبادرات تهدف إلى بقاء سيولة للقطاع الخاص في ظل الأزمة كما تهدف إلى إلغاء جميع الغرامات التي يترتب على التأخر أو عدم سداد الضريبة.
وأضاف : المبادرة مستمرة ومن 12 مارس إلى 30يونيو 2020، لمدة 3 أشهر كمان أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة التي سيستفيد منها أكثر من 228 ألف مكلف، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين.
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