مصادر «عاجل»: التعليم تفسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية هذا العام

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم قامت بفسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية.

وبحسب تعميم للوزارة فإنه تقرر فسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية مع متعهدي التشغيل والأسر المنتجة المشغلين للمقاصف وإشعارهم بذلك وتوقيع إشعار الفسخ وختمه من قِبَلِ أطراف التعاقد.

كما قررت الوزارة إعادة الأجرة المستحقة للمدارس عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والمقدرة بشهر ونصف الشهر إلى متعهدي التشغيل والآسر المنتجة المشغلة ليصبح إجمالي الفترة المتعاقد عليها منذ بداية العام الدراسي وحتى قرار التعليق، ستة أشهر بدلًا من سبعة أشهر ونصف الشهر.

وأشارت إلى استلام مقدرات المقاصف المدرسية والأدوات والتجهيزات التي تعود ملكيتها للمدارس من متعهدي التشغيل والأسر المنتجة على أن تكون بحالة جيدة، كما تم تسليمها لهم سابقًا وإعداد محضر استلام.

يأتي ذلك التعميم إشارة إلى قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة مؤقتًا في جميع المناطق والمحافظات، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا، نظرًا لارتباط الوزارة بعقود تشغيل بمفاصلها المدرسية حتى نهاية العام الدراسي، ولتعليق الدراسة في المدارس مؤقتًا وحرصًا من الوزارة على تحقيق العدالة لأطراف التعاقد.