بالفيديو.. "العبدالعالي" يرد على تراجع نشاط كورونا في المملكة صيفًا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا توجد إثباتات علمية، بأن فيروس كورونا ينخفض تأثيره وانتشاره عند دخول فصل الصيف.
وقال متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء، إن هذا الفيروس جديد ولم تمر عليه مواسم طقس حتى يجعلنا نتأكد من ذلك.
وأضاف أن الغرغرة والمضمضة بالماء والملح لم تثبت جدواها علميًّا، والإكثار منها قد يسبب الجفاف والتشققات الداخلية، وهناك بعض الخلطات غريبة وعجيبة جدًّا، وأشبه بالخرافات، ونحذر الجميع منها، كما نحذر من الشائعات، ونرجو أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 435 اليوم الثلاثاء في عدة مناطق.
وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ114 حالة، كما جاءت باقي المدن مكة 111، الدمام 69، المدينة 50، جدة 46، الهفوف 16، بريدة 10، تبوك 4.
فيما سجلت «حائل، الخرج، الباحة، الخبر، صامطة، بيشة، أبها، الطائف» حالة إصابة بكل منهم .
كما كشفت عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 8 وفيات ليصل إجمال عدد الوفيات حتى الآن في المملكة 73 حالة .
وذكر متحدث وزارة الصحة، أن الحالات الـ8 لمقيمين منهم 4 حالات في المدينة و3 حالات في مكة، وحالة وفاة في جدة .
وأكد أن معظم هذه الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم بين 41 و71 عامًا .
يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369، بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.
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