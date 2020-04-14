«عاجل» ترصد ثاني إصابة كورونا في حائل.. وجهود التعامل معها

سجّلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، لمقيم، وفق إعلان وزارة الصحة الصادر بشأن حالات الإصابة الجديدة، وعلمت «عاجل»، أن المقيم المصاب بالفيروس مصري الجنسية، وكان مخالطًا لعدة أشخاص ووصل المنطقة منذ نحو 10 أيام، قادمًا من المدينة المنورة، بينما تم رصد الحالة بمستشفى خاص في حائل، وأحيل لمستشفى الملك سلمان التخصصي، كما تم عزل 7 أشخاص كانوا برفقته، وتشرف صحة حائل عليهم.

من جانبها، أغلقت «صحة حائل»، المستشفى الخاص احترازيًّا؛ لإجراء عمليات التعقيم وفحص العاملين فيه والذين خالطوا الحالة المصابة، بينما تواصل وزارة الصحة جهودها، لرصد الحالات التي خالطها المصاب بالفيروس خلال مدة إقامته بحائل.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369 شخصًا، بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا و73 إجمالي الوفيات