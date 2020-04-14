بالفيديو.. الزعاق يتوقع "حالة مطرية" مسبوقة بهبوب رياح

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تشهد خلال يومين، أمطارًا صيفية غزيرة، مسبوقة بهبوب رياح.

وأضاف الزعاق، عبر «تويتر»، إن ميزة هذه الأمطار هي فترة «المراويح النهارية»؛ كونها أمطارًا عامة، تأخذ صفة الأمطار الشتوية؛ حيث تتكون السحب من الشمال والجنوب، مشيرًا إلى أن المواقع المتأثرة بها، تشمل شمال تبوك الحدود الشمالية والجوف وحائل القصيم، وجنوب نجران، وشرورة وتثليث، والباحة، ووادي الدواسر والأفلاج والحريق، إلى أن تدخل الرياض؛ حيث تمتاز بمرورها بمنطقة تلو أخرى.

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