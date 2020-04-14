بالفيديو.. متحدث الصحة يعلن المدة المحددة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، يستغرق أكثر من عام، مبديًا أمله في تعجيل التوصل إلى لقاح للفيروس، في ظل التسارع العالمي لذلك.

وأضاف: «متحدث الصحة» خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه انتظارًا لفترة التوصل إلى لقاح، هناك توجه لابتكار أدوية مؤثرة ونافعة وموجهة تستهدف هذا الفيروس، وذلك ضمن طموحات كبيرة، منوهًا لأن المراكز الطبية والبحثية في المملكة، نشطة في هذا المجال.

واستكمل «العبد العالي»: إن المملكة العربية السعودية، ستكون أو من يوفر العلاج حال التوصل إليه، ضمن بروتوكولاتها العلاجية، على أن يتم إنتاج أي دواء تثبت قيمته، بعد إدراجه كعلاج بناءً على الأخلاقية الطبية السريرية؛ لضمان استفادة المصابين منه.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369 شخصًا، بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

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