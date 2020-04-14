بالفيديو.. «مقارنة عادلة» تكشف أسباب وقاية السعوديين من فيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، أن المملكة العربية السعودية، كسبت وقاية المجتمع من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك بسبب الخطوات الاستباقية المبكرة التي طبقتها، بالمقارنة مع دول كثيرة انتشر لديها الفيروس بشكل سريع.

وحول رفع الإجراءات الاحترازية المتخذة في معظم الدول للوقاية من الفيروس، قال «متحدث الصحة»، قد يحدث أن تلجأ بعض الدول لذلك، لكن منظمة الصحة العالمية، حذرت من رفع الإجراءات بشكل مبكر؛ لأن إبقاء التدابير الاحترازية مهم، وبناء على تلك التوصيات سيتم الحكم على مسألة الإجراءات الاحترازية سواء بإبقائها أو زيادتها أو التراجع عنها تدريجيًّا.

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