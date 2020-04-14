بالصور.. عودة 258مواطنًا ومواطنة من واشنطن وجاكرتا إلى المملكة

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الثلاثاء، 258 مواطنًا ومواطنة قادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، و220 مواطنًا ومواطنة قادمين من العاصمة الأمريكية، واشنطن، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة رعايا المملكة من الخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كان في استقبال المواطنين العائدين على متن طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وقد طُبقت التدابير الصحية والوقائية كافة من فيروس كورونا.

وتضمنت "12" مرحلة تبدأ منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها؛ حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب.

وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة تتخذ هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، إضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.

وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم.

ويتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيًّا وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا، كما خصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

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وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب، ومن ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة "1.5م" على الأقل بين موظف الجمارك والراكب.

وعبّر المواطنون القادمون عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما لاقوه من عناية واهتمام خلال مدة إقامتهم في الخارج وحتى وصولهم للمملكة.

وأثنوا على الإجراءات الميسرة والاهتمام من العاملين في المطار أثناء قدومهم واستقبالهم بكل حفاوة وترحيب، وسط تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

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