بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في 16 منطقة بالمملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 435 اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 114 حالة كما جاءت باقي المدن مكة 111، الدمام 69، المدينة 50، جدة 46، الهفوف 16، بريدة 10، تبوك 4.

فيما سجلت «حائل، الخرج، الباحة، الخبر، صامطة، بيشة، أبها، الطائف» حالة إصابة بكل منهم.

وفي سياق آخر كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 8 وفيات ليصل إجمالي عدد الوفيات حتى الآن في المملكة 73 حالة.

وذكر متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء، أن الحالات الـ8 لمقيمين منهم 4 حالات في المدينة و3 حالات في مكة، وحالة وفاة في جدة.

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وأكد أن معظم هذه الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم بين الـ41 والـ71 عامًا.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى5369، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا و73 إجمالي الوفيات