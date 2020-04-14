السعودية اليوم / تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن



عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 20 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 235 حالة.

// انتهى//

20:35ت م

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عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 20 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 235 حالة.// انتهى//20:35ت م0190

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