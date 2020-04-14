السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 32 حالة



الخرطوم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أعلنت السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات خمس.

//انتهى//

20:35ت م

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الخرطوم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلنت السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخص واحد.وأكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات خمس.//انتهى//20:35ت م0189

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