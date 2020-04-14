

أنجامينا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

تمكنت وحدات من الجيش والأمن التشاديين من القبض على 121 شخصًا بينهم 70 عنصرًا من جماعة بوكو حرام خلال عملية عسكرية أطلقها الجيش مؤخرًا في بحيرة تشاد سماها "غضب بوما"، وذلك ردًا على قتل مسلحي بوكوحرام 92 جنديًا تشاديًا وإصابة 47 آخرين، في هجوم وقع في مارس الماضي.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة جمهورية تشاد أمس أن وحدات أخرى من الجيش والأمن أوقفت أكثر من 51 مهربًا بمدينة فيا حاضرة في محافظة بوركو.

// انتهى //

20:14ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التشادي يوقف 121 شخصًا بين إرهابيين ومهربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.