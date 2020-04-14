السعودية اليوم / أمانة تبوك تغلق 9 محلات لبيع الأسماك والروبيان وتتلف ما يزيد عن 70 كيلوجراماً



تبوك 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أتلفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك اليوم ، مايزيد عن 76 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة والربيان داخل السوق المركزي بالمنطقة ، وتم على إثر ذلك إغلاق 9 محلات لبيع الأسماك، لمخالفتها الإشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية.

وأوضحت الأمانة مواصلتها جهودها الرقابية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأفادت أن نتائج تلك الجولات أسفرت عن إغلاق 9 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى تطبيق النظام حيالها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من خلال تكثيف أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة .

وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني, مناشدة أصحاب المحلات باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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19:41ت م

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