

الرباط 21 شعبان 1441 ه موافق 14 ابريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم أولى حالات الإصابة بفيروس

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المذكور، وبعد إجراء فحوصات طبية للملتحقين والمغادرين، تبين وجود حالات إيجابية من ضمنها سجينة وافدة جديدة ومخالطة لها و3 موظفين آخرين تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة.

// انتهى //

19:28ت م

0180



الرباط 21 شعبان 1441 ه موافق 14 ابريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في السجن المحلي لمدينة القصر الكبير شمال المغرب، بعد تسجيل إصابة نزيلة واحدة و 4 موظفين في نفس المؤسسة.وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المذكور، وبعد إجراء فحوصات طبية للملتحقين والمغادرين، تبين وجود حالات إيجابية من ضمنها سجينة وافدة جديدة ومخالطة لها و3 موظفين آخرين تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة.// انتهى //19:28ت م0180

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.