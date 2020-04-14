السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي



سكاكا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

واستمع سموه في بداية الاجتماع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس

كما جرى استعراض دور تفعيل اللجان الفرعية للجنة الطوارئ في المحافظات والمراكز ، واستعراض توفر المستلزمات الطبية والمواد الغذائية واستقرار أسعارها .

ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتضافر الجهود لما تتطلبه المرحلة القادمة من تكاتف للجهود لكي لا نهدر جهود الدولة وما اتخذته من اجراءات للوقاية من الجائحة ، وتوعية الجميع بذلك، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين" حفظهما الله " وأن يدفع البلاء عن الجميع.

//انتهى//

19:27ت م

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سكاكا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.واستمع سموه في بداية الاجتماع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وما تم اتخاذه من توصيات سابقة في إزالة المخيمات ، ومتابعة الزيارات الميدانية لمقار العمالة الوافدة ومنع تكدسها ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس.كما جرى استعراض دور تفعيل اللجان الفرعية للجنة الطوارئ في المحافظات والمراكز ، واستعراض توفر المستلزمات الطبية والمواد الغذائية واستقرار أسعارها .ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتضافر الجهود لما تتطلبه المرحلة القادمة من تكاتف للجهود لكي لا نهدر جهود الدولة وما اتخذته من اجراءات للوقاية من الجائحة ، وتوعية الجميع بذلك، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين" حفظهما الله " وأن يدفع البلاء عن الجميع.//انتهى//19:27ت م0179

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