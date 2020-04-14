السعودية اليوم / "عدسة واس" ترصد وعي أهالي دومة الجندل وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا



دومة الجندل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

شهدت أحياء وطرقات محافظة دومة الجندل التزاماً تاماً بمنع التجول ابتداءً من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأظهرت جولة عدسة "واس" خلو جميع الأحياء والشوارع من المارة في المحافظة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام ، لا سيما منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع .

ويأتي خلو الأحياء والشوارع ليؤكد وعي المجتمع المحلي باتباع التعليمات والالتزام بتطبيق الإجراءات التي تتبعها حكومتنا الرشيدة للحفاظ على أرواح الجميع وخلو المجتمع من الفيروس وانتقاله بالمخالطة .

// انتهى //

19:26ت م

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دومة الجندل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسشهدت أحياء وطرقات محافظة دومة الجندل التزاماً تاماً بمنع التجول ابتداءً من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.وأظهرت جولة عدسة "واس" خلو جميع الأحياء والشوارع من المارة في المحافظة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام ، لا سيما منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع .ويأتي خلو الأحياء والشوارع ليؤكد وعي المجتمع المحلي باتباع التعليمات والالتزام بتطبيق الإجراءات التي تتبعها حكومتنا الرشيدة للحفاظ على أرواح الجميع وخلو المجتمع من الفيروس وانتقاله بالمخالطة .// انتهى //19:26ت م0178

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