شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2450 كرتون تمور في عدن والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,450 كرتونًا من التمور في مديريتي خور مكسر وكريتر بمحافظة عدن، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة وأسر الشهداء.
ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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