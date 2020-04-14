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جامعة الملك خالد تقبل 707 طالب للعام القادم دون رسوم 

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد قبول 707 من الطلاب والطالبات ببرامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات بكليات الجامعة، للعام الجامعي القادم 1442هـ، وذلك ضمن مرحلة القبول الأولى في برامج الدراسات العليا والمتمثلة في البرامج غير المدفوعة الرسوم.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من جميع مراحل القبول وإجراءاته، واعتماد النتائج في المجالس العلمية المختصة، وأكّد آل فائع أن جميع إجراءات القبول تمت إلكترونيًّا، وفق خطط تنفيذية وزمنية معلنة، بهدف تحقيق الموضوعية والعدالة بين جميع المتقدمين والمتقدمات.

وأضاف آل فائع أن العام القادم يشهد بدء الدراسة في عدد من التخصصات والمجالات الجديدة والحيوية التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 في عدد من أقسام وكليات الجامعة، داعيًا جميع المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على النتائج والإجراءات عبر الموقع الرسمي، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في الاستدعاء من قوائم الاحتياط عند تعذّر استكمال المقبولين الأساسيين إجراءات قبولهم.

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