شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب إقبال بعض الناس على شراء ما لا يحتاجونه من السلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فسر عبدالرحمن العجيمي، ناشط في شئون المستهلك، ظاهرة إقبال بعض الناس على شراء ما لا يحتاجونه رغم وفرة المخزون في الأسواق والمتاجر.

وأوضح، خلال مداخلة له في برنامج روتانا خليجية، أن بعض الناس لم يعتادوا على الأزمات، الأمر الذى يدفع ببعضهم حين وقوع أى أزمة للمسارعة في شراء أشياء قد لا يحتجونها.

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وأضاف أن الخوف من المخالطة والإصابة بعدوى كورونا الجديد جعلت البعض يلجأ إلى شراء حاجاته بكميات كبيرة تكفيه لعشرة أيام أخري، ذلك نجد البعض يقبلون على الشراء بكميات على غير المعتاد.

وأكد العجيمي أن السلع والمواد الغذائية متوافرة في المتاجر والأسواق، ولا يوجد نقص متعلق بهما.