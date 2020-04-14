شكرا لمتابعة خبر عن منصور الشثري: لم نشهد في الغرفة التجارية عمليات تسريح للمواطنين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد رئيس لجنة الموارد البشرية، في الغرفة التجارية بالرياض منصور الشثري، أن الغرفة لم تشهد تسريح للمواطنين.

وقال الشثري خلال قناة " الإخبارية " : لم نشهد في الغرفة التجارية عمليات تسريح للسعوديين، ونحن نوجه تحدي كبير.

وأضاف : وهنا صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بدعم ومساعدة القطاع الخاص، في وقت يخشى العالم فيه من ارتفاع نسبة البطالة.