منصور الشثري: لم نشهد في الغرفة التجارية عمليات تسريح للمواطنين (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد رئيس لجنة الموارد البشرية، في الغرفة التجارية بالرياض منصور الشثري، أن الغرفة لم تشهد تسريح للمواطنين.
وقال الشثري خلال قناة " الإخبارية " : لم نشهد في الغرفة التجارية عمليات تسريح للسعوديين، ونحن نوجه تحدي كبير.
وأضاف : وهنا صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بدعم ومساعدة القطاع الخاص، في وقت يخشى العالم فيه من ارتفاع نسبة البطالة.
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