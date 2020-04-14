شكرا لمتابعة خبر عن مشهد لفتاة " تشتغل سعودية 10 ساعات باليوم " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثّق مقطع تمثيلي، ما يقوم به البعض من تقمُّص دور السعودي أو السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، والأموال التي يربحونها منها.

وأوضح المقطع، أحد الآباء مع ابنته التي تعمل "سعودية 10 ساعات في اليوم"، إذ تتقن اللكنة السعودية جيدًا ومن ثم تتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي بها وتزعم سعوديتها لاكتساب المزيد من الشهرة وبالتالي عمل إعلانات والحصول على أموال.

من جانبه، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المشهد قائلًا: " مشهد يوضح ما يقوم به بعض المشاهير وغيرهم بتقمص دور أنهم سعوديين وبعضهم يغيروا في أسمائهم من أجل ذلك وتجدهم يتدخلون في الشأن الداخلي والمشكلة الأكبر أن نجد من يعزز لهم ويدافع عنهم هذه الأساليب تمثل نوع من التضليل والكذب على الناس ويجب محاسبة من يقوم بذلك ووضع حد لهم ".