شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: مازلنا نعيش في موسم الأمطار الصيفية المميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن استمرار موسم الأمطار الصيفية المميزة أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن استمرار موسم الأمطار الصيفية المميزة وقال الزعاق خلال مقطع فيديو، مازلنا نعيش في موسم الأمطار الصيفية المميزة، وستكون غزيرة على بعض المناطق. وكشف أن يوم الأحد القادم سيكون أول موسم الأذرعة الذي ترتفع فيه الحرارة تدريجيًا، قائلا : بقي على موسم الأذرعة يومين، فيوم الأحد القادم أول موسمه ومدته 26 يوماً وهو آخر موسم الربيع الحار، وهو امتداد لموسم التقلبات الجوية، وفيه تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعاً مع مرور الأيام ".

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