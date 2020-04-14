شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة. ويستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة والرياض وأجزاء من مناطق، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية والحدود الشمالية.

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