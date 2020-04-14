شكرا لمتابعة خبر عن مقيم أمريكي يرسل معقمات وكمامات إلى أسرته بعد شُحها في أمريكا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثّق مقيم أمريكي في المملكة، شحنة أرسلها إلى أسرته في أمريكا تحوي معقمات وكمامات صنعت في المملكة بعد أن أصبح الحصول عليها مستحيلاً.

ووجه المقيم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله" على جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 23 ألفا أمس الاثنين، بينما قال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت وإن التفشي قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع.