شاهد.. تساقط البرد في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار مصحوبة برياح وتساقط البرد في حائل. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار مصحوبة برياح وتساقط البرد في حائل. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدي الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

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