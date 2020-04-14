بالفيديو .. الهدوء يسود طرق وأحياء المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): رصد مقطع فيديو الأجواء الحالية بطرق وأحياء المدينة المنورة بعد تطبيق قرار منع التجول بها. رصد مقطع فيديو الأجواء الحالية بطرق وأحياء المدينة المنورة بعد تطبيق قرار منع التجول بها. وساد الهدوء شوارع المدينة، فيما بدت الطرق خالية من المركبات التى كانت تجوبها قبل قرار منع التجول. يذكر أن قرار منع التجول يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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