شكرا لمتابعة خبر عن ترقية 93 موظفًا من المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بالهلال الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

اعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبد الله القاسم ترقية (93) موظفًا وفقًا لضوابط وشروط الترقية الواردة في المادة الخامسة من لائحة الوظائف الصحية.

وشملت القرارات جميع فروع الهيئة في كافة مدن ومحافظات المملكة، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين وضع وترقية جميع موظفيها ممكن أكملوا المدة النظامية واستحقاقهم للترقية وفق لوائح وأنظمة اللائحة الصحية بوزارة الخدمة المدنية.

وعبر موظفو هيئة الهلال الأحمر الذين تم ترقيتهم عن بالغ سعادتهم بالحصول على هذه الترقية حيث ستكون حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لأفراد المجتمع.

وتعمل هيئة الهلال الأحمر على تدريب كوادرها الوظيفية ورفع كفاءتهم من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية في كافة المجالات الإدارية والفنية، وهو ما يعزز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات والكوادر البشرية