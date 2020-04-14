«الوزراء» يقرر تعديل نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي

قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43)، وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، على النحو الوارد في القرار.

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية، واطّلع خلالها على مستجدات جائحة "كورونا" في المملكة والعالم، كما أصدر عددًا من القرارات.

وتطرّق المجلس إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جرّاء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تمّت مناقشتها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تجاهها، وأصدر عددًا من القرارات.