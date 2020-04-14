وزارة الصحة: تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا و73 إجمالي الوفيات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى5369.

بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف أخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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