بالفيديو.. الصحة تحدد «عوامل متحكمة» في مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، إن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على الأسطح متفاوتة، وفق عوامل معينة.

وأضاف «متحدث الصحة» خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الأبحاث تشير، إلى أن مدة بقاء الفيروس على الأسطح تعتمد على نوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة وعوامل كثيرة، وتتراوح بين بضع ساعات إلى أكثر من يوم، والأهم هو اتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس، سواء أكان موجودًا على طاولة أو نسيج، بالحرص على غسل أو تعقيم الأيدي. مشددًا على ضرورة عدم ملامسة العين والفم والأنف.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369 شخصًا، بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

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