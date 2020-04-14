‎وزير التعليم يوجّه بتسليم 3445 مبنى تعليميًّا للبلديات لمواجهة كورونا

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتسليم 3445 مبنى تعليميًّا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، للمساهمة في جهود الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ، ضمن تناغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية كافة في المملكة، لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، من فيروس كورونا، حيث أعلنت إدارة تعليم حائل -أمس الأول الأحد- عن تسليم عدد من المباني المدرسية للمديرية العامّة للشؤون الصحية بحائل، كسكن لعمال وعاملات المستشفيات خلال فترة منع التجول.
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مصادر: السماح لشركات الأجرة بتوصيل طلبات التموينات والمطاعم تلافيًا للتأخير
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