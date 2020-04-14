بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة بالمملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددهم 8 وفيات، ليصل إجمال عدد الوفيات حتى الآن في المملكة 73 حالة .

وذكر متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء، أن الحالات الـ8 لمقيمين منهم 4 حالات في المدينة و3 حالات في مكة، وحالة وفاة في جدة .

وأكد أن معظم هذه الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم بين 41 وال71 عامًا .

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369.

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بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي -خلال المؤتمر الصحفي اليومي- لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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