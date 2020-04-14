بالفيديو.. الصحة توضح دور البعوض والحيوانات الأليفة في نقل كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، إن الدراسات العلمية لم تصل -حتى الآن- إلى أن الحيوانات الأليفة تنقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، بينما يتطلب التعامل معها الالتزام بالضوابط الوقائية.

وأضاف «متحدث الصحة» -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا- أنه رغم عدم ثبوت نقل الحيوانات للفيروس، لكن يجب الاطمئنان لنظافة الحيوانات والحذر من التعامل والقرب منها، إلا بعد الاطمئنان لخلوّها من الأمراض. مشيرًا إلى أن البعوض أيضًا، ليس ناقلًا لذلك الفيروس، لكنه بشكل عامّ ناشر للأمراض والطفيليات.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5369 شخصًا، بينما بلغ إجمال عدد الوفيات 73 حالة، ووصلت حالات التعافي 889 حالة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا و73 إجمالي الوفيات

إحصائية مرض كورونا في السعودية