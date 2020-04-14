بالصور.. محافظ الخرج يعقد اجتماعًا طارئًا لحل مشكلة تكدس مساكن العمالة

عقد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اجتماعًا طارئًا في بهو ديوان المحافظة بحضور مديري عدد من الجهات المختصة وبمشاركة رئيس الغرفة التجارية بالخرج .

واطلع خلال اجتماعه على تقارير اللجان الميدانية والتي أوضحت وجود تكدس في مساكم العمالة والذي لا يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتم إقرار إيواء العمالة في المباني المدرسية لحل معضلة التكدس التي تشهدها مساكن العمالة .

كما تم التأكيد على أهمية تعاون الجهات الحكومية في تعجيل التنفيذ وتعزيز إمكانيات اللجان؛ لرفع كفاءة الأداء والعناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الخرج على دور الجهات في إنجاح العمل بأن يكون العمل تكامليًّا وبروح الفريق الواحد من خلال سرعة التنسيق بما يسهم في سرعة الإنجاز.

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وقد أكد المجتمعون أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالتوجيهات الكريمة في البقاء في المنازل وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بهذا المرض، وذلك من خلال الاتصال على الرقم ٩٣٧.

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