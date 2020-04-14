مجلس الوزراء: فترة تعليق الرحلات الجوية ضمن مدة تأشيرة الزيارة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية، التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة، ضمن مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء، عدم احتساب فترة تعليق الرحلات لجوية الدولية، من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين، كما وافق المجلس على تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و( السابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، على النحو الوارد في القرار.

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