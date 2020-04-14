جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران تطلق عددا من المبادرات



تواصل جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران جهودها عبر المبادرة التي أطلقتها بعنوان "عونك" التي تتكفل من خلالها بدفع إيجار السكن للمريض، وكذلك تقديم المساعدة المالية لمن يتلقى العلاج خارج المنطقة، كما تشمل تكاليف وسيلة السفر والإقامة والإعاشة. وانطلقت تلك المبادرة بعد الشخوص على حالة أحد المرضى الذين تخلفوا عن مواعيدهم بسبب ضائقة مالية. وأوضح رئيس جمعية رعاية قناص أحمد آل سوار أن عدد المسجلين في الجمعية وصل إلى 365 مريضا، حيث قامت الجمعية بإطلاق العديد من المبادرات التي تخدم تلك الفئة من المرضى من ضمنها مبادرة "أبشر بسعدك"، وهي مبادرة تشمل كل مرضى السرطان بمنطقة نجران، وعددهم 360 مريضا، وكذلك تغطي احتياجات 320 مريضا من المصابين بالأمراض المزمنة، وتكفل من خلالها توفير سلة غذائية وأسرة طبية وغيرها من الاحتياجات، وكذلك إيصال الأدوية والمساهمة بتوفير المعقمات والكمامات في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم في الفترة الراهنة. وأشار آل سوار إلى أن من ضمن أهداف الجمعية جوانب توعوية وثقافية عن طرق التعامل مع مرض السرطان، والكشف المبكر للحد من الإصابات التي تكلف الدولة مبالغ باهظة في الطرق العلاجية، ومن ضمن الأهداف كذلك اختيار الطبيب المناسب في أي منشأة صحية بعد معاينة التقارير والتوصيات الطبية والطرق الوقائية منه. واختتم آل سوار بأنه تم مؤخرًا إطلاق مبادرة "نحو مجتمع واعٍ" والتي تستهدف منطقة نجران ومحافظاتها، وتستمر لمدة 5 سنوات، إذ تم تدريب أكثر من 140 متطوعة ومتخصصة في الدعم النفسي والتثقيف الصحي، ويبلغ عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية ما يقارب 360 شخصا غالبيتهم من متخصصي المجالات الطبية.

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