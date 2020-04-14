سياسي / مسؤول أفريقي يحذر من أعمال إرهابية في ضوء الانشغال في مكافحة فيروس كورونا



أديس أبابا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

حذر مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي، من استغلال الجماعات الإرهابية والمسلحة انشغال بلدان القارة الأفريقية في مكافحة فيروس

وأفاد المسؤول الأفريقي في تصريحات له، أن انعكاسات تفشي فيروس كورونا في أفريقيا مهمة وخطيرة، في ظل رفض المجموعات الإرهابية والمسلحة إيقاف العمليات المسلحة، مضيفًا أن هذه الجماعات لا تريد أن تستمع للطلب الملح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي، بضرورة إيقاف كل العمليات العسكرية قصد التفرغ للتعامل مع الوباء.

وأوضح أن منظمات إجرامية في بعض مناطق القارة تستغل الظرف الحالية للقيام بأنشطتها الإجرامية، لافتًا النظر إلى أن دولاً ستدفع بجيوشها إلى الميدان للمساهمة في مكافحة تفشي الفيروس، مما يمنح فراغًا أمنيًا تستغله هذه التنظيمات الإجرامية.

// انتهى //

18:47ت م

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أديس أبابا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسحذر مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي، من استغلال الجماعات الإرهابية والمسلحة انشغال بلدان القارة الأفريقية في مكافحة فيروس كورونا ، للقيام باعتداءات إجرامية خطيرة.وأفاد المسؤول الأفريقي في تصريحات له، أن انعكاسات تفشي فيروس كورونا في أفريقيا مهمة وخطيرة، في ظل رفض المجموعات الإرهابية والمسلحة إيقاف العمليات المسلحة، مضيفًا أن هذه الجماعات لا تريد أن تستمع للطلب الملح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي، بضرورة إيقاف كل العمليات العسكرية قصد التفرغ للتعامل مع الوباء.وأوضح أن منظمات إجرامية في بعض مناطق القارة تستغل الظرف الحالية للقيام بأنشطتها الإجرامية، لافتًا النظر إلى أن دولاً ستدفع بجيوشها إلى الميدان للمساهمة في مكافحة تفشي الفيروس، مما يمنح فراغًا أمنيًا تستغله هذه التنظيمات الإجرامية.// انتهى //18:47ت م0164

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