السعودية اليوم / الرئيس المصري ييحث مع وزير الدفاع جهود القوات المسلحة لمواجهة "كورونا"



القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة كافة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس

// انتهى //

18:22ت م

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القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة كافة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على جميع الاتجاهات والمحاور الإستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.// انتهى //18:22ت م0160

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