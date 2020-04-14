السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 12 ألف



لندن 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد ضحايا

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها تأكيد 93,873 إصابة بالمرض ضمن 382,650 فحصاً طبياً أجري خلال الفترة الماضية.

وسجلت إنجلترا أكبر معدلات وفيات ذات علاقة بالمرض مقارنة بباقي مقاطعات المملكة المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات هناك 11005 حالات فيما سجلت أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية 615 و 403 و 134 حالة وفاة على التريتب.

// انتهى //

18:19ت م

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لندن 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد اليوم، في بريطانيا إلى أكثر من 12 ألف حالة بعد تسجيل 778 حالة وفاة جديدة.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها تأكيد 93,873 إصابة بالمرض ضمن 382,650 فحصاً طبياً أجري خلال الفترة الماضية.وسجلت إنجلترا أكبر معدلات وفيات ذات علاقة بالمرض مقارنة بباقي مقاطعات المملكة المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات هناك 11005 حالات فيما سجلت أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية 615 و 403 و 134 حالة وفاة على التريتب.// انتهى //18:19ت م0158

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