السعودية اليوم / أمير عسير يتفقد إسكان نموذجي للعمالة في أبها



أبها 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام لغرفة إدارة أزمة

ووجه أمير منطقة عسير باعتماد إسكان الشركة نموذجًا لما يجب أن تكون عليه إسكانات العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفاديًا لمنع انتشار حالات كورونا بين العاملين.

وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عال من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.

// انتهى //

18:07ت م

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أبها 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام لغرفة إدارة أزمة كورونا ، على إسكان العمالة النموذجي لشركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية بأبها، حيث شاهد سموه آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العمالة في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.ووجه أمير منطقة عسير باعتماد إسكان الشركة نموذجًا لما يجب أن تكون عليه إسكانات العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفاديًا لمنع انتشار حالات كورونا بين العاملين.وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عال من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.// انتهى //18:07ت م0156

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