السعودية اليوم / تجارة نجران تنفذ 1121 جولة تفتيشية لمراقبة منافذ البيع ،وتباشر 192 بلاغاً تجارياً



نجران 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال الأسبوع الجاري، 1121جولة تفتيشية على منافذ البيع, ومحطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 192بلاغاً وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

واستهدفت الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بنجران مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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18:07ت م

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