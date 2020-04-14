السعودية اليوم / فلسطينيين ترحب بوصول شحنة المساعدات الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد



رام الله 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوصول حزمة المساعدات التي تبرعت بها شركة صينية، واستلمتها وزارة الصحة لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس "

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها ستستمر في مساعيها لتوفير كامل احتياجات دولة فلسطين من أطقم الفحص الضرورية.

// انتهى //

18:07ت م

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رام الله 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسرحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوصول حزمة المساعدات التي تبرعت بها شركة صينية، واستلمتها وزارة الصحة لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس " كورونا " المستجد في فلسطين.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها ستستمر في مساعيها لتوفير كامل احتياجات دولة فلسطين من أطقم الفحص الضرورية.// انتهى //18:07ت م0154

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