السعودية اليوم / الاتحاد البرلماني العربي يدعو برلمانات الجوار لتفعيل التكامل الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا



عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

دعا الاتحاد البرلماني العربي اليوم البرلمانات والمجالس لبلدان الجوار إلى تدعيم تحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة تداعيات وباء

وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في رسالة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجاورة أهمية فتح أبواب التعاون والبحث في شأن التكامل الاقتصادي بيننا من صناعاتنا وزراعاتنا وحاجتنا من الطاقة عبر شرايين النقل البري التي تميز جغرافيتنا.

وأوضح إنه في حال استعصت فكرة الترابط والتعاون الكلي فإن بالإمكان ربط جسور التعاون بين الدول المتقاربة جغرافياً على الأقل أو تلك التي تربطها الحدود المشتركة، ولعلنا في المملكة العربية

ولفت النظر إلى أن جهود مواجهة وباء فيروس كورونا وحّدت تنظيم الصف الأممي، وجعلت الجميع منشغلين في تحصين مجتمعاتهم من شر وباءٍ مايزال يفتك بنا إصابات وضحايا، حيث استطاع هذا الوباء أن يفرض واقعاً جديداً، ويصنع اتحادا عالميا في جهود مكافحته، نظرا للأخطار التي تحيط بالأجيال القادمة والمستقبل الذي بات مجهولا، وعليه صار لزاما علينا أن نبحث عن أشكال جديدة من أشكال العمل الجماعي، خدمة لأمة الإنسان.

وعدّ الطراونة في رسالته أن هذا الوباء الذي يفتك بالدول من دون رحمة، ويضغط على كل مؤسساتنا لتسخير جهودها في صون سلامة وصحة المواطنين، يجعلنا أمام حقائق لا يجب أن نغفل عنها، فارتفاع أرقام الفقر والبطالة في دولنا هو خطر حقيقي يداهمنا، وأخشى أن تتفاقم تلك الأزمتين لكارثة مضافة على كارثة الوباء.

وشدد على أن ارتفاع الطلب على السلع الأساسية ومتطلبات إدامة الحياة سيضعنا جميعا أمام حقيقتين، فمن جهة سيكون بيننا من لا يجد ثمن تلك المواد نتيجة تعطل حركة الأسواق والمهن، وهؤلاء في طريقهم إلى الجوع حتما، ومن جهة أخرى لا بد من ضمان تحصين دولنا ومجتمعاتنا بمخزون يكفيهم شُح كل ما هو ضروري لاستمرارية الحياة.

وأشار إلى أن أزمة وباء كورونا ضربت الأسواق وعطلت شركاء التنمية في مؤسسات القطاع الخاص، وعليه بات مطلوبا منا جميعا أن نضغط على حكوماتنا لتكريس مبدأ التكامل الاقتصادي بين دولنا، وليكون هناك تعاون يتجاوز بنا كل ما سبق من تباين في المواقف في عهد مضى، وكل ذلك على صعيد تحقيق مصالح شعوبنا والخروج من أزمة الوباء ونحن أقوياء.

// انتهى //

17:43ت م

0147



عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسدعا الاتحاد البرلماني العربي اليوم البرلمانات والمجالس لبلدان الجوار إلى تدعيم تحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة تداعيات وباء كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف شرايين الحياة والعمل في العالم.وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في رسالة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجاورة أهمية فتح أبواب التعاون والبحث في شأن التكامل الاقتصادي بيننا من صناعاتنا وزراعاتنا وحاجتنا من الطاقة عبر شرايين النقل البري التي تميز جغرافيتنا.وأوضح إنه في حال استعصت فكرة الترابط والتعاون الكلي فإن بالإمكان ربط جسور التعاون بين الدول المتقاربة جغرافياً على الأقل أو تلك التي تربطها الحدود المشتركة، ولعلنا في المملكة العربية السعودية ، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن يمكن أن نكون نموذجا لذلك، وبإمكان اتحادات جغرافية عربية أن تلحق بالتجربة متى كانت نموذجا في الاقتداء.ولفت النظر إلى أن جهود مواجهة وباء فيروس كورونا وحّدت تنظيم الصف الأممي، وجعلت الجميع منشغلين في تحصين مجتمعاتهم من شر وباءٍ مايزال يفتك بنا إصابات وضحايا، حيث استطاع هذا الوباء أن يفرض واقعاً جديداً، ويصنع اتحادا عالميا في جهود مكافحته، نظرا للأخطار التي تحيط بالأجيال القادمة والمستقبل الذي بات مجهولا، وعليه صار لزاما علينا أن نبحث عن أشكال جديدة من أشكال العمل الجماعي، خدمة لأمة الإنسان.وعدّ الطراونة في رسالته أن هذا الوباء الذي يفتك بالدول من دون رحمة، ويضغط على كل مؤسساتنا لتسخير جهودها في صون سلامة وصحة المواطنين، يجعلنا أمام حقائق لا يجب أن نغفل عنها، فارتفاع أرقام الفقر والبطالة في دولنا هو خطر حقيقي يداهمنا، وأخشى أن تتفاقم تلك الأزمتين لكارثة مضافة على كارثة الوباء.وشدد على أن ارتفاع الطلب على السلع الأساسية ومتطلبات إدامة الحياة سيضعنا جميعا أمام حقيقتين، فمن جهة سيكون بيننا من لا يجد ثمن تلك المواد نتيجة تعطل حركة الأسواق والمهن، وهؤلاء في طريقهم إلى الجوع حتما، ومن جهة أخرى لا بد من ضمان تحصين دولنا ومجتمعاتنا بمخزون يكفيهم شُح كل ما هو ضروري لاستمرارية الحياة.وأشار إلى أن أزمة وباء كورونا ضربت الأسواق وعطلت شركاء التنمية في مؤسسات القطاع الخاص، وعليه بات مطلوبا منا جميعا أن نضغط على حكوماتنا لتكريس مبدأ التكامل الاقتصادي بين دولنا، وليكون هناك تعاون يتجاوز بنا كل ما سبق من تباين في المواقف في عهد مضى، وكل ذلك على صعيد تحقيق مصالح شعوبنا والخروج من أزمة الوباء ونحن أقوياء.// انتهى //17:43ت م0147

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحاد البرلماني العربي يدعو برلمانات الجوار لتفعيل التكامل الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.