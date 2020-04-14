

إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران عن تمديد مدة الإغلاق العام المفروض في باكستان لمكافحة انتشار فيروس

وقال في خطاب متلفز عقب ترأسه مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء في إسلام آباد: إن المدارس والمصالح التعليمية والمرافق العامة ستبقى مغلقة لغاية 30 أبريل الجاري.

وأضاف أنه قرر فتح بعض المصالح لاسيما المصانع تدريجياً وفق ضوابط خاصة لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.

وبيّن أن قطاع البناء سيكون أول قطاع يعود للعمل، مشيراً إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تضرر الطبقة الفقيرة، خصوصاً العمال الذين يعملون في المصانع.

// انتهى //

17:33ت م

0142



إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران عن تمديد مدة الإغلاق العام المفروض في باكستان لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 30 أبريل الجاري، مع فتح بعض المصالح تدريجياً.وقال في خطاب متلفز عقب ترأسه مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء في إسلام آباد: إن المدارس والمصالح التعليمية والمرافق العامة ستبقى مغلقة لغاية 30 أبريل الجاري.وأضاف أنه قرر فتح بعض المصالح لاسيما المصانع تدريجياً وفق ضوابط خاصة لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.وبيّن أن قطاع البناء سيكون أول قطاع يعود للعمل، مشيراً إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تضرر الطبقة الفقيرة، خصوصاً العمال الذين يعملون في المصانع.// انتهى //17:33ت م0142

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تمدد الإغلاق العام بسبب كورونا إلى 30 أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.