

ستوكهولم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

سجلت السويد وفاة أكثر من ألف شخص مصاب بالوباء منذ بدء انتشار فيروس

وأفادت السلطات الصحية السويدية أنها سجلت حتى اليوم 1033 حالة وفاة, و11 ألفا و445 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

// انتهى //

17:32ت م

0140



ستوكهولم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسسجلت السويد وفاة أكثر من ألف شخص مصاب بالوباء منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفادت السلطات الصحية السويدية أنها سجلت حتى اليوم 1033 حالة وفاة, و11 ألفا و445 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.// انتهى //17:32ت م0140

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السويد تسجل وفاة أكثر من ألف شخص منذ بدء انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.